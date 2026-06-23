Sıfır Atık Vakfı, Londra’da küresel iklim gündemine yön verdi

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Londra’da düzenlenen etkinliklerde sıfır atık yaklaşımını iklim politikalarının merkezine taşıdı. Vakıf tarafından kurulan etkinlik çadırında gerçekleştirilen İklim İnovasyon Forumu oturumlarında iş dünyası liderleri, yatırımcılar, politika yapıcılar ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek döngüsel ekonominin iklim hedeflerine katkısını ele aldı.

Küresel emisyonların önemli bir bölümünün üretim ve tüketim süreçlerinden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle düzenlenen forumda; doğrusal “al-üret-at” modellerinden döngüsel sistemlere geçişin iklim eylemindeki önemi, kritik mineraller, tedarik zinciri dayanıklılığı, finansman mekanizmaları ve ölçeklenebilir sürdürülebilir çözümler değerlendirildi.

“SIFIR ATIK YAKLAŞIMI İKLİM EYLEMİNİN KURUCU UNSURLARINDAN BİRİ”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İklim İnovasyon Forumu kapsamında düzenlenen “Döngüsellik ve Sıfır Atık” programının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi değil; iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği, ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir dönüşüm modeli olduğunu vurguladı.

Tekstilden gıda sistemlerine, metan azaltımından iklim finansmanına kadar birçok alanda uygulanabilir çözümlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu vizyonunun ve COP31 hedeflerinin bu dönüşüm sürecinde önemli bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

LONDRA BORSASI’NDAN KÜRESEL FİNANS DÜNYASINA İKLİM MESAJI

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirilen Londra Borsası açılış töreninde ise iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm gündemi öne çıktı. Törene; Birleşik Krallık İklim Özel Temsilcisi Rachel Kyte, Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos ile Yeşil Finans Enstitüsü CEO’su Dr. Rhian-Mari Thomas OBE’nin yanı sıra COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı.

Londra Borsası’nın açılış gongunu çalan Ağırbaş, yaptığı konuşmada iklim finansmanının küresel dönüşümdeki belirleyici rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“COP31’e doğru ilerlerken dünyanın daha fazla vaade ihtiyacı yok. İhtiyacı olan şey ilerleme. Finansman kaynaklarını açığa çıkarmalı, inovasyonu hızlandırmalı ve sıfır atık ile döngüselliği dönüşümün merkezine yerleştirmeliyiz.”

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu belirten Ağırbaş, bu dönüşümün özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine fayda sağlaması gerektiğini vurguladı.

SIFIR ATIK VİZYONU KÜRESEL PLATFORMLARDA GÜÇLENİYOR

Londra İklim Eylem Haftası boyunca gerçekleştirilen temaslarda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonu uluslararası platformlarda geniş yankı buldu. Sıfır Atık Vakfı; Ellen MacArthur Vakfı, WRAP ve diğer küresel paydaşlarla yürütülen iş birlikleri aracılığıyla döngüsel ekonominin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik değer üretimi ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yaklaşım olduğunu ortaya koydu.

Vakfın Londra İklim Eylemi Haftası kapsamındaki etkinlikleri, Türkiye’nin COP31 sürecinde sıfır atık yaklaşımını küresel iklim gündeminde daha güçlü şekilde konumlandırma hedefinin önemli bir parçasını oluşturdu.

Sıfır Atık Vakfı, iklim finansmanının güçlendirilmesi, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amacıyla uluslararası platformlarda aktif rol almayı sürdürürken; Londra’dan verilen mesaj, iklim eyleminin yalnızca çevre politikalarının değil, aynı zamanda küresel finans sisteminin de merkezinde yer alması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Daha yaşanabilir bir gelecek için finans, teknoloji, kamu, özel sektör ve toplumun ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemi güçlü şekilde vurgulandı.