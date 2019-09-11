0553 313 94 23

"O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, (Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan) annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar"

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:13
"O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, (Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan) annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar." dedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede farklı bir konsepte girildiğini belirten Turan, evlatları zorla dağa kaçırılan annelerin bir haftadan fazla süredir isyan ettiğini hatırlattı.

Eskiden annelerin korkup seslerini çıkaramadığını ancak şimdi durumun farklı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Anneler şimdi 'Evladımı verin yoksa ben sizi yakacağım' dercesine orada dik duruş sergiliyorlar. Şunu sorma hakkımız var diye düşünüyorum: Devlete meydan okurcasına, ayar verircesine hep yazı yazan, ilan veren, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar. İsterdik ki o annelere onlar da sahip çıksın ama yapmadılar. 'Beyaz Türk' olmak, sözüm ona çevreci olmak, sözüm ona barışçı olmak sadece bir alanla olmaz ama bunların zihinlerinde vesayet öyle bir yoğun ki ortaklıkları bozulur korkusuyla ağızlarını açmadılar."

Toplantıda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Güray Yüksel hazır bulundu.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:13
  1. Bülent Turan
  2. Çanakkale
  3. Diyarbakırlı anneler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hisarcıklıoğlu: Türkiye-ABD Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı
    1. Hisarcıklıoğlu: Türkiye-ABD Serbest..
    2. Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu..
    3. Memur-Sen: Acılı anneleri desteklemek..
    4. Çankaya’da İklim Çevre ve Çocuk Şenliği
    5. Van’ın yerli üzümlerinde hasat zamanı
    6. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    7. Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"
    8. Kaymakam Türköz’ün babası toprağa..
    9. 5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek..
    10. Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı düşüyor
    11. Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok..
    12. Sokak röportajlarını yapan Yüksekovalı..
    13. Uzungöllü turizmciler sezondan memnun
    14. Cevizin anavatanında festival..
    15. Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
    16. Kırşehir, Ahilik Kutlamalarına..
    17. 12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır..
    18. Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
    19. Uzmanlar uyarıyor: “Karın ağrınızın..
    20. Yavru köpeklere aşı
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!