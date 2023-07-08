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Yaşam O anları böyle kaydetti! Gökyüzünde klarnet çaldı
Yaşam

O anları böyle kaydetti! Gökyüzünde klarnet çaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 18:05:00 -

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen müzisyen Ufuk Önan, yamaç paraşütüyle havalanıp gökyüzünde klarnet çalma hayalini gerçekleştirdi.

İzmir’de yaşayan Ufuk Önan tatil için geldiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Babadağ Bin 700 metre pistinden, paraşüt pilotu Ahmet Sayar ile atlayış gerçekleştirdi. Yanına klarnetini de alan amatör müzisyen Ufuk Önan, yaklaşık bin 500 metre yükseklikte klarnetini çaldı. İlk kez paraşütle uçuş sağlayan Ufuk Önan’ın bu anları paraşüte bağlı kamerayla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılması ile birlikte büyük beğeni toplayan görüntüler, binlerce kişiye ulaştı.

Ailesiyle birlikte tatile geldiği Fethiye’de tatilinin son gününde atlayış gerçekleştiren Ufuk Önan sosyal medya paylaşımında, “Uzun zamandır yapmak istediğim sonunda çok büyük keyif alarak yaptığım yamaç paraşütünde bu videoyu gerçekleştirdim. Klarnetin düşer yapma etme diyenler oldu. Hatta paraşüt kazası videoları atanlar oldu. Bizi uçuran Ahmet Sayar sayesinde rahat uçuş yaptık. 4-5 yıldır klarnet çalıyorum. Bu benim için eşsiz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

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