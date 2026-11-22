İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne motosikletiyle gelen 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu, intihar etti. Polisin ikna çabalarına rağmen Tahmiscioğlu bir süre korkuluklarda bekledikten sonra köprüden İstanbul Boğazı'na atladı. Ortaköy İskelesi'nde karaya çıkarılan Tahmiscioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tahmiscioğlu'nun intihar ettiği anlar bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

KÖPRÜYE MOTOSİKLETİYLE GELDİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne motosikletiyle gelen 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu, köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç vermeyince Tahmiscioğlu kendini İstanbul Boğazı’na bıraktı.

Deniz polisinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak Ortaköy İskelesi’ne getirilen Tahmiscioğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.