5 katlı binada korkunç yangın! 12 yaşındaki Ömer Ege kurtarılamadı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde yaşanan yangın, küçük bir futbolcunun hayatını kaybetmesiyle faciaya dönüştü. Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, üst katta yaşayan çocuklar dahil 6 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yangının açık bırakılan ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenirken, dairede yaşayan şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden, 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti. Olaya ilişkin, evde ısıtıcısını açık bırakarak yangına neden olduğu tespit edilen 50 yaşındaki Günay F. tutuklandı.
19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. En üst kattaki dairede oturan Ömer Ege Özyurt (12), D.Ö. (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi.
6 KİŞİ HASTANEYE
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çocuklardan Ömer Ege Özyurt ve D.Ö.’nün hayati tehlikelerinin bulunduğu, E.Ö.’nün ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti. Özyurt’un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nde mücadele ettiği öğrenildi.
İsmetpaşa Spor Kulübü’nün sanal medya hesabından Özyurt’un fotoğrafıyla başsağlığı mesajı paylaşıldı.
ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F.’nin oturduğunu belirledi.
Yapılan araştırmada, yangının Günay F.’nin açık unuttuğu ısıtıcı nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Bir suç kaydı bulunan Günay F. gözaltına alındı.
Hakkında ‘yangın’ ve ‘taksirle öldürme’ suçlarından işlem yapılan Günay F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.