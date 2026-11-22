Malatya'da sabaha karşı kahreden yangın! Yatalak yaşlı adam alevlerin arasında can verdi!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı.
Alevlerin kısa sürede sardığı daireden çıkamayan yatalak yaşlı adam hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
ALEVLER SABAHA KARŞI DAİREYİ SARDI Olay, Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 5 kişinin bulunduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dairede bulunan bir kadının, çocuğunun kendisini uyandırması üzerine alevleri fark ettiği öğrenildi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YATALAK YAŞLI ADAM KURTARILAMADI Ekiplerin müdahalesiyle apartman sakinleri tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevler sırasında içeride mahsur kalan yatalak yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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