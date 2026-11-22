Erzincan’da göl buz tuttu, sis büyüledi! Dumanlı Tabiat Parkı’nda kartpostallık manzara
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı’nda etkili olan soğuk hava, gölün yüzeyini buzla kapladı. Yoğun sisin sardığı parkta ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
Erzincan’da soğuk hava Dumanlı Tabiat Parkı’nı adeta beyaz bir tabloya çevirdi.
Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı. Bölgede yoğun sis etkili oldu. Sisle kaplanan ağaçlar, yüzeyi buz tutan göl ve çevredeki manzara, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki manzarayı dronla görüntüledi.