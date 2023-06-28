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Yaşam O anlar kaydedildi! Boğa kamyonetten düştü
Yaşam

O anlar kaydedildi! Boğa kamyonetten düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-28 14:21:00 - 2023-06-28 14:26:30

Başakşehir’de büyükbaş bir kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınınca kaza kaçınılmaz oldu. Boynundan araca bağlı hayvan yere düşerken o anlar kameraya yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi. Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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