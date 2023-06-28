O anlar kaydedildi! Boğa kamyonetten düştü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi. Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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