O anlar güvenlik kamerasına yansıdı! Park halindeki motosikleti ateşe verdi

Olay, dün gece saat 04.40 sıralarında Saadetdere Mahallesi 95’inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan motosikletin yanına yaklaşan kimliği belirsiz şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Motosikleti ateşe veren şahıs o anları telefonla kayda aldıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.