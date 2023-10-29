O anlar böyle kaydedildi!
Şanlıura'da çocukların tehlikeli oyunları kameraya yansıdı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çocukların kamyonetin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 4 çocuk, tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, çocukların seyir halindeyken ellerini bırakıp ayaklarını yere değdirmeye çalıştıkları gözlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO