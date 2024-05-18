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Yaşam O anlar böyle görüntülendi! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ortalık birbirine girdi
Yaşam

O anlar böyle görüntülendi! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ortalık birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 16:00:00 -

İstanbul Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ortalığı birbirine kattı.

Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ataşehir İlçesi, Dursunbey Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Sedat Mengi hakimiyetindeki 34 UV 8010 plakalı tır şoförü direksiyon başındayken kalp krizi geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki Adem Keskin'e ait Volkswagen marka 34 BZD 404 plakalı araca, ardından da cadde üzerindeki dükkanlara çarparak durabildi. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini söyleyen tır şoförünü hastaneye kaldırdı. Tırı olay yerinden kaldırmak için gelen araç sahipleri ile dükkan sahipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmaya müdahale ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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