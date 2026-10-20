Almanya'da üretici fiyatlarında sert yükseliş: Enflasyon baskısı eylül ayında arttı

GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ, METAL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ: Enerji ve sanayi ürünlerinin aksine gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,1 düşüş oldu. Bu dönemde tereyağı yüzde 34,8 ve sığır eti yüzde 9,9 ucuzladı. Buna karşın bitkisel yağlarda yüzde 14,5 ve şekerde yüzde 4,1 fiyat artışı kayda geçti. Ara mal fiyatları eylülde yıllık yüzde 6,4, aylık yüzde 0,2 arttı. Bu gruptaki yükselişte metal fiyatlarındaki yüzde 14'lük artış belirleyici oldu. Özellikle bakır ve bakır yarı mamulleri fiyatlarında yüzde 31,4, değerli metallerde yüzde 26,5 ve inşaat demiri dahil demir-çelik ürünleri fiyatlarında yüzde 8,4 artış hesaplandı. Temel kimyasallarda yüzde 11,3, gübrede yüzde 8,9 ve odun-mantar ürünlerinde yüzde 7,1 fiyat artışı görüldü. Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki bu sert yükselişin genel enflasyonu tetikleyeceğine işaret etti. Bethmann HAL Bank Başekonomisti Alexander Krüger, "Üretim aşamasında hala ciddi bir fiyat baskısı var. Yıllık oran muhtemelen yüzde 10'a doğru yükselecektir. Bu durum er ya da geç tüketici fiyatlarını da yukarı çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.