Kara para soruşturmasında flaş gelişme! 15 kişi için tutuklama talebi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki 15 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama iddialarıyla bağlantılı aralarında Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün ise dün gece emniyete teslim oldu. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER
1-ÖMER SARIGÜL
2-ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI
3-SADULLAH ERGÜN
4-SELİM DAŞDEMİR
5-VOLKAN ASLANBAŞ
6-ZEKAİ ERDEM
7-ZEKERİYA YASEMİN
8-AYLİN KOTİL
9-BAYRAM ÖZATA
10-CANER BAŞ
11-CAVİDAN TANRAH ARTUNER
12-CİHAN DURAK
13-CİHAT SALMAN
14-MURAT AĞIREL
15-MEHMET ALİ ASLAN
ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER
1-CEMİL VASKEN BARIN
2-UĞUR KURTULAN