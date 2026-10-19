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Gündem Kara para soruşturmasında flaş gelişme! 15 kişi için tutuklama talebi
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Kara para soruşturmasında flaş gelişme! 15 kişi için tutuklama talebi

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Kara para soruşturmasında flaş gelişme! 15 kişi için tutuklama talebi

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki 15 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama iddialarıyla bağlantılı aralarında Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün ise dün gece emniyete teslim oldu. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER

1-ÖMER SARIGÜL

2-ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI

3-SADULLAH ERGÜN

4-SELİM DAŞDEMİR

5-VOLKAN ASLANBAŞ

6-ZEKAİ ERDEM

7-ZEKERİYA YASEMİN

8-AYLİN KOTİL

9-BAYRAM ÖZATA

10-CANER BAŞ

11-CAVİDAN TANRAH ARTUNER

12-CİHAN DURAK

13-CİHAT SALMAN

14-MURAT AĞIREL

15-MEHMET ALİ ASLAN

ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

1-CEMİL VASKEN BARIN

2-UĞUR KURTULAN

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