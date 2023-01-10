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Gündem O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...
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O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

Papa Franciscus'un Türkiye’nin gösterdiği barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bütün Dünyanın temsilcileri içinde yaptığı konuşmada Erdoğan’ın gayretlerinden bahsetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 10:12:00 -
O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

Papa Franciscus, Vatikan'da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa Franciscus, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” ifadelerini kullandı

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.

 

Göktaş, paylaşımda "Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” dedi.

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