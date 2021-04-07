O amirallerin hepsi hesap verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinden terörle mücadeleye ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Hulusi Akar’ın açıklamaları şöyle:

“O bildiri düşmanı sevindirir”

“Türk Silahlı Kuvvetleri cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar. Bunun ne manası var? Bu problemli bir durumdur. Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye’nin imajını bozuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde, gücümüzdeyiz.”

“Bildiriye katılmayan 86 emekli amiral de var”

“Amirallerin içeri ile bağlantıları olup olmadığını, bunları savcılık inceliyor, istihbarat bakıyor, biz de bakıyoruz. Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür… Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var, başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler.”

“Terör belasını bitireceğiz”

“Teröristler Mehmetçiğin nefesini daima enselerinde hissediyorlar. Bu sonuna kadar devam edecek. Taarruzi bir anlayış ve artan bir şiddetle operasyonlarımız devam edecek. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Bir aile buradan arabayla çıkacak, Diyarbakır’a, Şırnak’a, Hakkari’ye, Yüksekova’ya, Mardin’e gidecek. Orada dolaşacak, dağlarda yürüyüş yapacak ve bunun için ekstra bir güvenlik önlemi alınmayacak. İşte bu terörün bittiği anlamına gelir. 1 Ocak’tan itibaren 723 terörist Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan da Bağdat ve Erbil’e 40 yıldır devam eden ve binlerce şehit verdiğimiz bu terör belasını bitirmeye kararlı olduğumuzu ilettik.”

“Yunan boyuna, kilosuna baksın”

“Yunanistan’da bazı siyasiler, emekli askerler, akademisyenler bizim haklı olduğumuzu, doğru söylediğimizi ifade ediyorlar. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız olmalarını bekliyor, entelektüel namus diyoruz. Yunan komşumuza da başkalarına güvenerek nara atmamalarını, kendi boy ve kilolarına uygun davranmalarını bekliyoruz. Yunanistan’ın ekonomik durumu malum. Dünyanın parasını silahlanmaya harcayarak en büyük zararı kendi halkına veriyor. Silahlanma yarışına girmeleri matematiksel olarak yanlış. 3-5 silah, uçakla bu denklem değişmez.”

“ABD Savunma Bakanı Austin ile bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı geçti. Eski tanışıklığımız var. Tecrübeli ve saygınlığı olan bir isim. Diyalog ve diplomasi ile birçok sorunun çözülebileceğine inanıyoruz. ABD ile aramızda S-400 ve F-35’ten daha önemli olan sorun PKK/YPG ayrımı. Siz YPG’yi yani PKK’nın Suriye kuzeyindeki kolunu terörist kabul etmezseniz ciddi bir problem var demektir. Bunlara yapılan yardımların kesilmesini, bunun dostlukla müttefiklikle alakası olmadığını da söyledik, söylüyoruz. Diğer yandan bunun kadar ciddi bir sorun da ABD’nin FETÖ’nün yaşadığı ve yeşerdiği bir yaşam alanı olmasına müsaade edilmemesi. S-400 sistemi bir tercih değil zorunluluk. Türkiye ve ABD’nin ülkelerimiz, NATO ve bölge için yapacağı bir sürü iş var. Gelin bunları bir S-400’e feda etmeyin, görüşelim, konuşalım diyoruz.”

“Boğazlar mevzusunu herkes çalışmalı”

Boğazlardan geçen 43 bin geminin Türkiye’nin milli güvenlik sorunu olup olmadığına da cevap veren Bakan Akar; “Sorumlu bakanlıklarımız, onların altındaki genel müdürlükler, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimiz sorumluluk ve ilgi sahamıza giren bu ve bunun gibi konuları çalışıyor. Bunu üniversitelerimizle beraber çalışıyoruz. Sivil-asker ayrımı olmaksızın temel değerlerimizle herkes 780 bin kilometrekare vatan toprağı, semalarımız, denizlerimiz, 84 milyon vatandaşımız için hep beraber çalışacağız. Hakkımızı, menfaatimizi koruyacağız” dedi.