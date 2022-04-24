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Dünya O alçaklar yine kudurdu! Bunların ellerini kırmak lazım
Dünya

O alçaklar yine kudurdu! Bunların ellerini kırmak lazım

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermeni olaylarını anma etkinliğinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:46:00 -
O alçaklar yine kudurdu! Bunların ellerini kırmak lazım

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sözde soykırımın 102. yıldönümünü anma etkinliği düzenleyen gruplar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

Erivan’da bu yıl 17. kez sözde soykırım anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşe, Ermenistan’ın iktidar partisi olan Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin gençlik örgütünün yanısıra, Taşnaksütyun partisi gençlik kolu, Yerkir Tsirani partisi üyeleri ve Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’dan ve Ermeni diasporasından kişiler katıldı.

Erivan’ın merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda başlayan gösterilerde göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi. Gösteriler, iki saat sürdü.

 

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