O alçaklar çok fena tutuştu! Türkiye kararı adeta kudurttu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söyledi. Biden, "Türkiye'ye F-16'ları satmamız gerekiyor. Var olanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Biden'ın açıklamaları Yunan lobisini rahatsız etti

Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, "Geçen ay Washington'a gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu" denildi.

Senatörler açıklamada, böyle bir satışa karşı olduklarını ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde de buna karşı olduklarını dile getireceklerini belirtti.

Türkiye aleyhine çalışıyor

Gus Bilirakis adlı milletveklili, daha önce de Türkiye'ye F-16 ve F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için lobi çalışmalarına katılmış, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben gönderilen ve "Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektubun Kongre üyelerine ulaşmasına öncülük etmişti.

KAYNAK: HABER7