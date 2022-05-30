O alçaklar çok fena tutuştu! Korkudan titriyorlar

Cem Küçük, 6 yıldır İsveç’te olan FETÖ’cü gazetecilerden Bülent Keneş'in yaşadığı korkuyu köşesine taşıdı. Today’s Zaman’ın yayın yönetmenliğini yapan Keneş'in, İsveç devletinin kendisinin ifadesini aldığını söylediğini aktaran Küçük, "Bülent Keneş’in nasıl korktuğu konuşmasından belli oluyordu. Bu korku onlara yeter" ifadelerini kullandı. Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle uluslararası ilişkiler bambaşka bir boyut kazandı. Batı uzun zaman sonra kenetlendi. "Beyin ölümü gerçekleşti" denilen NATO’nun yeniden önem kazandığını gördük.

Nitekim ABD Başkanı Biden jet hızıyla İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya almak için girişimlere başladı. Rusya buna sıcak bakmıyor. Öte yandan Türkiye bu iki ülkenin yani Finlandiya ve İsveç’in terörle bağını kesmesi gerekir dedi.

YPG’ye İsveç’in desteği herkesin malumu. 300 milyon dolar civarında para verdiler YPG’ye. Tabii YPG ile PKK aynı şey değil diye uyanıklık da yapıyorlar. Bal gibi ikisi de terör örgütü ve birbirlerinden farkları yok.

Şimdi özellikle ABD Türkiye’yi iknaya çalışıyor ama İsveç bakalım geri adım atacak mı? Türkiye’nin baskısı bazı açılardan önemli sonuçlar verdi. Nasıl mı? Ben de geçen hafta YouTube’da Ahval kanalında gördüm. Ahval’ı önceden BAE finanse ediyordu ama belli süredir desteklerini çektiler. Daha önce yazmıştım, önceden Ahval’da olanlar şimdi Artı Gerçek TV’de buluştular.

Ahval’a geçen hafta, önde gelen FETÖ’cü gazetecilerden Bülent Keneş konuk oldu. Today’s Zaman’ın yayın yönetmenliğini yapan FETÖ’cü Keneş, İsveç devletinin ifadesini aldığını söyledi. Anladığımıza göre Türkiye İsveç’te yaşayan FETÖ’cüleri İsveç devletinden istemiş.

Bülent Keneş’in nasıl korktuğu konuşmasından belli oluyordu. 6 yıldır İsveç’te olan Keneş, İsveçli yetkililerin ifadesini aldığını söyledi. Yüzyıllardır basın özgürlüğünün olduğu bir devletin böyle davranmasına şaşırmış. Hatta bayağı tedirgin olmuş. 6 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaşmış.

“İsveç devleti beni Türkiye’ye vermez diyemiyorum” dedi. Bu korku onlara yeter. Devletimiz demokratik kurallar içerisinde dünyanın her yerindeki FETÖ’cüleri kovalamaya devam ediyor. Baksanıza Bülent Keneş ne hâle gelmiş.

Normalde Avrupa’daki her devlet istediğimiz FETÖ’cüleri bize vermeli. Ha, illa verecek diye bir şey yok. İsveç devletinin FETÖ’cüleri iade etmeyi düşünmesi bile önemli.

Rusya korkusu Avrupalıları ürkütüyor. Rus tankları ülkelerine girer ya da iki bomba düşer diye ödleri kopuyor. Herkesin canı tatlıdır. Bakarsınız, İsveç NATO’ya girmek daha önemli diye düşünüp FETÖ’cüleri iade eder. Hep beraber göreceğiz."