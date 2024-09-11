O akaryakıt şirketinden yüzde 4 indirim geldi! Haberi duyan herkes sıraya geçiyor!

Aytemiz, müşteri odaklı dijital çözümü Aytemiz Vaay uygulaması ile eylül ayına özel bir kampanya sunuyor. 9-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olan “Şehre Hoş Geldin” kampanyası kapsamında, Aytemiz Vaay kullanıcıları yüzde 4’e varan akaryakıt indirimden faydalanıyor.

Müşterilerine yüksek kalitede akaryakıt ürünlerini yenilikçi hizmetler ve yüksek müşteri memnuniyeti ile sunmaya odaklanan Aytemiz, mobil uygulaması Aytemiz Vaay ile akaryakıt alışverişlerini daha avantajlı hale getiriyor. Aytemiz, yaz tatilinin son bulması ve okulların açılmasıyla birlikte şehirlerde artan hareketliliği ‘Şehre Hoş Geldin’ kampanyasıyla karşılıyor. Kolaylık ve erişilebilirlik anlayışıyla hizmet sağlayan Aytemiz Vaay, ayrıca kullanıcılarına dönemsel olarak pek çok farklı kampanya ve fırsat da sunuyor.

Aytemiz Vaay sunduğu özelliklerle kullanıcılarına en yakın Aytemiz istasyonlarını kolayca bulma, akaryakıt dolumunu hızlı ve temassız bir şekilde gerçekleştirme ve bekleme sürelerini en aza indirme avantajlarını sunuyor. Bunların yanı sıra yolculukların vazgeçilmezi yeni nesil ON 7/24 Marketlerde geçerli kampanyalar ve farklı markalarla iş birliklerinden sağlanan avantajlar da kullanıcıları bekliyor.

9-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olan “Şehre Hoş Geldin” kampanyasından ve daha pek çok fırsattan yararlanmak için Aytemiz Vaay uygulamasını AppStore, GooglePlay ve AppGallery üzerinden ücretsiz indirmek ve üye olmak yeterli.