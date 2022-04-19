O AİHM gerçekten İnsan Hakları Mahkemesi mi? O zaman önce Atatürk'e hakaret ile ilgili karar versin!

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni referans alan Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun kaldırılması çağrısında bulundu.

AİHM'in bir kararını gerekçe gösteren Turgut Kazan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AİHM'nin Şorli kararı kesinleşmiştir. Artık cumhurbaşkanına hakarete ilişkin TCK/299'dan verilen tutuklama ve mahkumiyet kararları mutlaka İhlal sayılacaktır. Ve hükmolunacak tazminat için o karardan sorumlu savcılarla/yargıçlara rücu olasılığı doğacaktır. Bu gerçek bilinmelidir." dedi.

'Önce Atatürk'e hakaret ile ilgili karar versin!'

Kazan'ın çağrısına tepki gösteren kamuoyu, "AİHM gerçekten insan hakkı mahkemesi ise önce o zaman önce Atatürk'e hakaret ile ilgili karar versin!" yorumunu yaptı.