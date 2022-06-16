Nwakaeme'den Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! Veda etti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Anthony Nwakaeme, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte o sözler:

Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.