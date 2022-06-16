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Spor Nwakaeme'den Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! Veda etti
Spor

Nwakaeme'den Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! Veda etti

Trabzonspor'da kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Anthony Nwakaeme, bordo mavililere veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:50:00 -
Nwakaeme'den Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! Veda etti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Anthony Nwakaeme, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte o sözler:

Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.

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