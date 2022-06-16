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Spor Nwakaeme için sürpriz iddia!
Spor

Nwakaeme için sürpriz iddia!

Trabzonspor ile anlaşamayan 33 yaşındaki kanat forvet Anthony Nwakaeme'nin menajeri, Galatasaray'la temasa geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:24:00 -
Nwakaeme için sürpriz iddia!

Trabzonspor ile anlaşamayan 33 yaşındaki kanat forvet Anthony Nwakaeme'nin menajeri, Galatasaray'la temasa geçti.

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına start verdi.

Kontratları biten Arda, Babel ve Feghouli ile yola devam etmeyecek olan sarı-kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunun mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, menajerler aracılığıyla Cimbom'a önerildi. Bordo-mavililerle henüz anlaşmayan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

NWAKAEME'NİN MAAŞ İSTEĞİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nwakaeme, senelik 2 milyon Euro maaş istiyor. Dursun Özbek ve yönetimi, Nijeryalı yıldızın maaş talebi konusunda menajeriyle görüşecek.

GEÇEN SEZONUN MVP'Sİ

Trabzonspor'da geçen sezon ligde 30 maçta 13 gol, 10 asist üreten Nwakaeme, Süper Lig'in en formda oyuncularının başında geliyor. Kariyeri boyunca Kolding, Cluj, Arişul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve H.Beer Sheva formaları giyen Nijeryalı, Trabzon'da 145 maçta 47 gol, 40 asistlik bir performans sergiledi.


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