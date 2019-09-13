0553 313 94 23

Nutuk’a “engel” yok

Buca Belediyesi, 88.

13 Eylül 2019 Cuma 10:48
Nutuk’a “engel” yok

Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) örnek bir projeye imza atarak, Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk kitaplarını görme engellilere hediye etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, projeyi 100’üncü yılında milli mücadele duygusunu yaşamayan kalmasın diye gerçekleştirdiklerini söyledi.



Buca Belediyesi, İzmir’in kuşaktan kuşağa süren dev organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 88’inci buluşmasında örnek bir projeye daha imza attı. Engelsiz bir kent hedefiyle hayatın her alanında engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u görme engellilerle buluşturdu. Proje kapsamında, görme engelli vatandaşların okuma yazması için kullanılan Braille alfabesiyle kitaplar hazırlandı. Hazırlanan kitaplar, fuarda Buca Belediyesi standını ziyaret eden görme engelli ziyaretçilere, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından armağan edildi.



"100’üncü yılında milli mücadele duygusunu yaşamayan kalmasın"


Nutuk projesi hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yapılan çalışmanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Buca Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, toplumda eşit şartlar sağlayabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü anlattığı rehberimiz Nutuk’u, görme engelli hemşehrilerimizin rahatlıkla okuyabilmeleri için hazırladık. Milli mücadelemizin 100’üncü yılında, engelli vatandaşlarımızın da bu duyguyu doyasıya yaşamalarını istedik” diye konuştu.



’Engelliler Masası’ndan temin edilebilecek


Fuardan sonra da Braille alfabesiyle hazırladıkları Nutuk’u isteyen görme engelli hemşehrilere ulaştıracaklarını söyleyen Başkan Kılıç, “Nutuk; düne, bugüne ve yarınlara ışık tutan, aydınlık geleceğin rehberi olan, son derece önemli bir eserdir. Fuarın ardından isteyen tüm görme engelli hemşehrilerimiz Bralie alfabesiyle hazırlanan Nutuk’u ’Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi Engelliler Masası’ndan temin edilebilecek. Ulaşım güçlüğü yaşayan engelli hemşehrilerimizin yakınları, engelli raporu fotokopisiyle teslim alabilecektir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:48
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası’nın açılış töreni gerçekleşti
    1. Kortta Diplomasi 2019 Tenis..
    2. Dedelerinin asırlık lezzetini..
    3. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
    4. Akdeniz'de ilkkez görülen balığa..
    5. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği..
    6. TCMB repo ihaleleriyle piyasaya..
    7. Turkcell’in "engelleri kaldıran..
    8. Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ..
    9. Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına..
    10. Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası
    11. Altın Safran Belgesel Film Festivali..
    12. Prof. Dr. Erol Yeni Özbekistan’daki..
    13. Elde kalan kuru incir için TMO’nun..
    14. Otomobil beton mikserine arkadan..
    15. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    16. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    17. Askeri birlik arazisine yıldırım..
    18. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    19. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    20. Ordu kendi elektriğini üretecek
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...