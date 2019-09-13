Nutuk’a “engel” yok

Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) örnek bir projeye imza atarak, Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk kitaplarını görme engellilere hediye etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, projeyi 100’üncü yılında milli mücadele duygusunu yaşamayan kalmasın diye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buca Belediyesi, İzmir’in kuşaktan kuşağa süren dev organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 88’inci buluşmasında örnek bir projeye daha imza attı. Engelsiz bir kent hedefiyle hayatın her alanında engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u görme engellilerle buluşturdu. Proje kapsamında, görme engelli vatandaşların okuma yazması için kullanılan Braille alfabesiyle kitaplar hazırlandı. Hazırlanan kitaplar, fuarda Buca Belediyesi standını ziyaret eden görme engelli ziyaretçilere, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından armağan edildi.

"100’üncü yılında milli mücadele duygusunu yaşamayan kalmasın"

Nutuk projesi hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yapılan çalışmanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Buca Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, toplumda eşit şartlar sağlayabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü anlattığı rehberimiz Nutuk’u, görme engelli hemşehrilerimizin rahatlıkla okuyabilmeleri için hazırladık. Milli mücadelemizin 100’üncü yılında, engelli vatandaşlarımızın da bu duyguyu doyasıya yaşamalarını istedik” diye konuştu.

’Engelliler Masası’ndan temin edilebilecek

Fuardan sonra da Braille alfabesiyle hazırladıkları Nutuk’u isteyen görme engelli hemşehrilere ulaştıracaklarını söyleyen Başkan Kılıç, “Nutuk; düne, bugüne ve yarınlara ışık tutan, aydınlık geleceğin rehberi olan, son derece önemli bir eserdir. Fuarın ardından isteyen tüm görme engelli hemşehrilerimiz Bralie alfabesiyle hazırlanan Nutuk’u ’Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi Engelliler Masası’ndan temin edilebilecek. Ulaşım güçlüğü yaşayan engelli hemşehrilerimizin yakınları, engelli raporu fotokopisiyle teslim alabilecektir” ifadelerini kullandı.