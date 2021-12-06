Nusret ayrı şovmen, çalışanları ayrı şovmen!

"Sosyete kasabı" olarak bilinen Nusret Gökçe yine İngiltere'nin gündeminde. Daha önce başkent Londra'da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu.

Nusret’in restoranının manşet olmasının sebebi iste Tripadvisor sitesinde yer alan iddialar… ABD merkezli seyahat sitesi Tripadvisor, Nusret’in personelinin 10 sterlinlik (182 TL) bahşişe burun kıvırdığını yazdı.

“Yemek için 30 dakika süre verdiler”

Habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret, pahalı menüsüyle kendisine isim yaparken, çalışanları da bu durumdan nasibini aldı.

TripAdvisor sitesine yorum yapan bir müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu beğenmediğini yazdı. Matthew Hynes isimli müşteri, “Buraya gelmemizin tek nedeni, medyanın bu restoranı abarttığına emin olmaktı. Bize robot gibi servis yaptıkları ve oldukça samimiyetsiz bir hizmetle yemeğimizi bitirmek için yalnızda 30 dakika tanındı.” ifadelerinde bulundu.