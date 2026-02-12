Nusret, Avrupa Birliği'ne karşı açtığı davayı kazandı!

  • İSTANBUL
Avrupa

Salt Bae olarak tanınan restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Avrupa Birliği’nde açtığı davayı kazandı. Dava, Salt markasını kullanarak Avrupa genelinde sokak yemekleri satmak üzere patent başvurusu yapan Ortadoğulu şirkete karşı açıldı. AB Fikri Mülkiyet Ofisi, Nusr-Et’in itirazı üzerine Salt ticari marka başvurusunu redddetti.

Salt Bae olarak tanınan restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Avrupa Birliği’nde açtığı davayı kazandı. Dava, Salt markasını kullanarak Avrupa genelinde sokak yemekleri satmak üzere patent başvurusu yapan Ortadoğulu şirkete karşı açıldı. AB Fikri Mülkiyet Ofisi, Nusr-Et’in itirazı üzerine Salt ticari marka başvurusunu redddetti.

Nusr-et İngilizce ‘tuz’ anlamına gelen Salt kelimesinin ticari marka hakkında önemli bir zafer kazandı. Yurtdışında etleri tuzlama hareketi ile ünlenen ve sosyal medyada Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe, Salt markası ile sokak yemekleri satmak üzere patent başvurusu yapan Ortadoğulu şirketin hevesini kursağında bıraktı. Restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Salt Bae markası için hem Avrupa’da hem de ABD’de ticari marka korumasının sahibi durumda.

 

RAKİP FİRMA, SALT MARKASINI SOKAK YEMEĞİNDE KULLANAMADI

Dava, Ortadoğulu bir şirketin Salt markası ile sokak yemekleri satmak üzere marka tescili almak üzere başvurması ile başladı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde açılan davada Nusr-Et şirketi, bunun kendi mevcut "SaltBae" markasıyla karıştırılma riski taşıdığını iddia ederek itiraz etti. EUIPO yetkilileri, bu itirazı kabul ederek rakip şirketin "Salt" ticari marka başvurusunu iptal etti.

Nusret Gökçe, 2025 yılında ise İngiltere’de bir hamburger markasının Salt’ı ticari marka olarak kullanmasına itiraz etmiş ancak İngiltere’de o davayı kaybetmişti.

 

ABD’DE İSTEDİĞİ İVMEYİ YAKALAYAMADI

Türkiye’den son dönemde çıkan az sayıda global markadan biri olan Nusr-Et, halen 3 kıtada 7 ülkede 30 civarı restoranla hizmet veriyor. Şirket, Nusr-Et markasının yanına Saltbae Burger gibi yan markalar da ekledi. ABD pazarında planladığı ivmeyi yakalayamayan firma, 2026 için Mexico City, Roma, İbiza gibi lokasyonlarda yeni açılışlar planladığını duyurdu.

Haber Hüriyeti - Özlem ERMİŞ BEYHAN

