Nusr-et çıkışı Falcao’ya yardıma koştular
Etiler’deki Nusr-et çıkışı görüntülenen Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao’nun bebek arabasını kapatmasına görevliler yardım etti.
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, önceki akşam eşi ve çocuklarıyla birlikte Etiler’deki Nusr-et çıkışı görüntülendi.
Ailesiyle beraber akşam yemeği yiyen Radamel Falcao, bebek arabasını kapatmak için uzun uğraşlar verdi.
Defalarca bebek arabasını kapatmaya çalışıp başarılı olamayan 34 yaşındaki futbolcunun yardımına mekan görevlileri yetişti.
Beş dakikalık uğraş sonucu arabayı kapatan Kolombiyalı golcü, eşinin kullandığı araca binerek evinin yolunu tuttu.
Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kaznadığı Sivasspor maçında forma giyememişti.
Etiler’deki Nusr-et'in sahibi ahlaksız görüntülerle gündeme gelen Nusret Gökçe'nin, 'Fenerbahçe futbolcularını elimle iyi beslediği' sözleri gündeme geldi.