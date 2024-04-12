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Gündem Nusayrat Mülteci Kampı bombalandı: Katil İsrail TRT ekibini hedef aldı
Gündem

Nusayrat Mülteci Kampı bombalandı: Katil İsrail TRT ekibini hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 15:14:00 -

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

 

Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şehada'nın sağ ayağı ampüte edildi. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.

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