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Nusaybin’de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:58:10 -
Nusaybin’de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.


Nusaybin ilçesinde,kısıtlamanın kalktığı 11.00 -15.00 saatlerinde sokağa çıkan gençlerin sosyal mesafeyle futbol oynadığı anlar mobese kameralarına yansıdı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlere maç bitiminde maske ve eldiven dağıtarak sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

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