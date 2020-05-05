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Aktüel

Nusaybin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:13:18 -
Nusaybin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Dicle Mahallesi Tunç sokakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mahsum Er (39) ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahsum Er’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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