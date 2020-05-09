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Aktüel

Nusaybin’de 1 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:56:54 -
Nusaybin’de 1 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldı.



Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi’nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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