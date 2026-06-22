‘Nur’suz İngiliz’den Siyonist güzellemesi! Yahudiler bu dünyaya nur saçmaya gönderilmiş

Son olarak İngiliz ordusunda uzun süre görev yapan eski subay Richard Kemp, işgal altındaki Kudüs'te katıldığı "İsrail'in Savaş Ahlakı" adlı konferansta akılalmaz açıklamalarda bulundu.

Kendisini Yahudilerin Yahudi olmayanlar için kullandığı "goy" yani "alt ırk, Yahudilerin kölesi" ifadesiyle tanımlayan Kemp, "Mütevazi bir goy olarak söylüyorum, Yahudiler bu dünyaya nur saçmak için gönderilmiş. İsrail ordusundaki erkek ve kadınlar da verdikleri savaşla bu nuru saçıyor" dedi.

Avrupa'nın ileride savaşa gireceği imasında bulunan Kemp, "Avrupalı devletler nasıl savaşılacağını İsrail'den öğrenmeli" ifadelerini kullandı.

Kemp'in sözleri salondaki Siyonistler tarafından uzun süre alkışlandı.