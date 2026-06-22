O isim duyurdu! Özgür Özel yine korsan grup toplantısı yapacak!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’nin butlan yönetimi, mahkeme kararına rağmen partide çift başlılığı körükleyecek adımlarına devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezinde parti kurullarının toplanacağını açıklayarak parti grubunun toplanmayacağını açıklamasına rağmen butlan yönetim gerilimi tırmandıracak adımlar atmayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mahkemenin “mutlak butlan” kararına rağmen, Özgür Özel’i “Seçilmiş Genel Başkanımız” diye tanımlayarak, yarın grup toplantısını Özel’in yapacağını duyurdu. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yarın partimizin haftalık TBMM grup toplantısında konuşacak” ifadelerini kullandı.
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