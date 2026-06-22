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Gündem 'Şutlan Özgür' taraftarları Bursa İl Başkanlığı’na da barikat kurdu!
Gündem

'Şutlan Özgür' taraftarları Bursa İl Başkanlığı’na da barikat kurdu!

Yeniakit Publisher
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'Şutlan Özgür' taraftarları Bursa İl Başkanlığı’na da barikat kurdu!

Butlan kararı ile şutlanan Özgür Özel yönetimi taraftarlarının tüm teşkilatta CHP Genel Merkezi’ne yönelik başkaldırı eylemleri sürüyor.

Mutlak butlan kararıyla yönetimden uzaklaştırılan Özel’e bağlılığını sürdüren ve mahkeme kararını tanımayan il başkanlıkları, atanan yeni il başkanlarını ve ekiplerini parti binalarına sokmamak üzere akla hayale gelmedik yöntemler geliştiriyorlar. CHP İzmir İl Başkanlığı’nda dün akşam ortaya çıkan çirkin görüntüler herkesi üzerken, benzer bir arbede hazırlığı da CHP Bursa İl Başkanlığı’nda yürütülüyor.

BURSA’DA DA KAVGA HAZIRLIĞI!

Özgür Özel’i destekleyen CHP’li gazeteci Yaman Kaya’nın görüntüler eşliğinde yaptığı paylaşımda yapılan kavga hazırlığı tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. “CHP Bursa İl Başkanlığı'nda sadece partililerle karşılaşmadım. Siyasetle fazla ilgisi olmayan; hatta milletvekillerini, yöneticileri tanımayan ancak yapılanları kabullenemediği için destek amacıyla bir pazar günü kalkıp binaya gelenlere de rastladım” diyen Kaya, “Dâhilî ve haricî sayısız saldırıya rağmen CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ve değişimci kadrolara toplumun sahip çıkması kayda değer. Butlancıların partiye gelebileceğine yönelik bir beklenti vardı. Nitekim gece saatlerinde İzmir İl Başkanlığı'na butlan ekibinin girdiği haberi de geldi. Bu nedenle il binasının bulunduğu iş merkezinin merdivenlerinde barikatlar oluşturulduğunu gözlemledim. Başkanlığın yer aldığı ikinci katın girişine sandalyelerin yanı sıra çuvallar yığılmıştı. Daha sonra barikatlar kaldırıldı, bina girişine taşındı. Örgüt, butlancılara karşı direnişte kararlı” ifadeleriyle kavga için yaptıkları hazırlıkları ballandırarak anlattı.

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Yorumlar

BU FETÖCÜ SATILMIṢI ANCAK

DOKUNULMAZLIK PAKLAR MECLÌSE OKADAR BU UTANMAZ SOKAK TERÖRÜ ESTÌREN SOKAKLARI KARIṢTIRMAK ÍSTEYEN ÖZGÜR ÖZELÌN FEZLEKESÌ GELDÌ SAYISI BELLÌ DEĞÌL HALAN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRLMAMASI ÌÇÌN NEDEN BEKLENÌYOR ANLAMIṢ DEĞÌLÌM KÌM BU KIL KUYRUĞU DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIYOR
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