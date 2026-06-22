'Şutlan Özgür' taraftarları Bursa İl Başkanlığı’na da barikat kurdu!

Mutlak butlan kararıyla yönetimden uzaklaştırılan Özel’e bağlılığını sürdüren ve mahkeme kararını tanımayan il başkanlıkları, atanan yeni il başkanlarını ve ekiplerini parti binalarına sokmamak üzere akla hayale gelmedik yöntemler geliştiriyorlar. CHP İzmir İl Başkanlığı’nda dün akşam ortaya çıkan çirkin görüntüler herkesi üzerken, benzer bir arbede hazırlığı da CHP Bursa İl Başkanlığı’nda yürütülüyor.

BURSA’DA DA KAVGA HAZIRLIĞI!

Özgür Özel’i destekleyen CHP’li gazeteci Yaman Kaya’nın görüntüler eşliğinde yaptığı paylaşımda yapılan kavga hazırlığı tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. “CHP Bursa İl Başkanlığı'nda sadece partililerle karşılaşmadım. Siyasetle fazla ilgisi olmayan; hatta milletvekillerini, yöneticileri tanımayan ancak yapılanları kabullenemediği için destek amacıyla bir pazar günü kalkıp binaya gelenlere de rastladım” diyen Kaya, “Dâhilî ve haricî sayısız saldırıya rağmen CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ve değişimci kadrolara toplumun sahip çıkması kayda değer. Butlancıların partiye gelebileceğine yönelik bir beklenti vardı. Nitekim gece saatlerinde İzmir İl Başkanlığı'na butlan ekibinin girdiği haberi de geldi. Bu nedenle il binasının bulunduğu iş merkezinin merdivenlerinde barikatlar oluşturulduğunu gözlemledim. Başkanlığın yer aldığı ikinci katın girişine sandalyelerin yanı sıra çuvallar yığılmıştı. Daha sonra barikatlar kaldırıldı, bina girişine taşındı. Örgüt, butlancılara karşı direnişte kararlı” ifadeleriyle kavga için yaptıkları hazırlıkları ballandırarak anlattı.