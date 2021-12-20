Nursuz Ayşenur Arslan, şimdi de fakihliğe soyundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz kararlarıyla ilgili "nas" açıklamasına, hem İslam düşmanlığıyla hem de İslami konulardaki cahilliğiyle tanınan sözde gazeteci Ayşenur Arslan'dan tepki geldi.

Erdoğan'ın "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" ifadelerini kullanmasına içerlenen CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin sunucusu Arslan, "Laik bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomiden adelete, hiçbir şey nas üzerinden konuşulamaz" diyerek, onca skandaldan sonra şimdi de fakihliğe soyundu.