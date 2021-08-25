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Spor Nurmagomedov’dan ring kızları tepkisi: Bunu bana empoze etmeye kalkmayın
Spor

Nurmagomedov’dan ring kızları tepkisi: Bunu bana empoze etmeye kalkmayın

Eski UFC şampiyonu Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, maçlarda ring kızlarının görünmesine tepki göstererek hiçbir faydalarının olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 21:20:00 - 2021-08-25 21:22:29
Nurmagomedov’dan ring kızları tepkisi: Bunu bana empoze etmeye kalkmayın

Geçen sene dövüş kariyerini sonlandıran Khabib Nurmagomedov çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dövüş sporlarında ellerindeki tabelalarda raunt sayısını tribünlere gösteren kızlara çatan Dağıstanlı dövüşçü, "Hiçbir fonksiyonları yok" dedi.

"Bunu bana empoze etmeye kalkmayın"

Middleeasy.com sitesinde yer alan habere göre; Nurmagomedov yaptığı açıklamada, "Bunun bir tarih olduğunu fark ettim. Tarih bir çok hataya şahitlik etti. Gelecekte geçmişin hatalarından sakınmak için tarih okuruz. Tarihe baktığımız zaman tarih de bize ring kızların faydasız olduklarını söyler. Bu benim şahsi görüşümdür. Örneğin; herkesin kendine göre, tercihleri, kültürleri ve değerleri vardır. Dövüş Gecesine gelir ve babamla otururum. Bu insanlar yanımızdan geçerler ve ikinci raunt olduğunu gösterirler fakat kimse tabelaya bakmaz. Babamın yanındayken bu durumdan rahatsız oluyorum. Buna karşı değilim, istersen bunu yapabilirsin fakat bunu bana empoze etmeye kalkmayın, kenarda yapın. Bununun için özel tasarlanmış yerler var. Tabi bu benim kişisel görüşüm" ifadelerini kullandı.

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