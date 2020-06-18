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Aktüel

Nuri Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci sebebi ile Karadeniz bölgesi CHP’li Belediye Başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:19:11 -
Nuri Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi süreci sebebi ile Karadeniz bölgesi CHP’li Belediye Başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.



Gerçekleşen toplantıda söz hakkı alan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplıer Belediyesinin gerçekleştirdikleri hizmetleri pandemi süresinde İlçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgiler verdi.

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