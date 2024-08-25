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Spor Nuri Şahin'den süper başlangıç
Spor

Nuri Şahin'den süper başlangıç

Yeniakit Publisher
2024-08-25 13:20:00 -
Nuri Şahin'den süper başlangıç

EMİRCAN KIŞLACIK- Antalyaspor'da kendini gösteren ve Bundesliga devi Dortmund'un yeni teknik patronu olan Nuri Şahin müthiş bir başlangıç yaptı.

EMİRCAN KIŞLACIK- Antalyaspor'da kendini gösteren ve Bundesliga devi Dortmund'un yeni teknik patronu olan Nuri Şahin müthiş bir başlangıç yaptı.

Futbolcuğulu boyunca Borussia Dortmund, Liverpool ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen eski milli oyuncu, teknik direktörlük kariyerinde de basamakları hızlı çıkıyor.

Antrenörlüğe ilk olarak futbolu bıraktığı Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, burada sergilediği performansla Borussia Dortmund'un dikkatini çekti. Borussia Dortmund'un başında ilk maçına Almanya Kupası maçında çıkan Nuri Şahin, Almanya 4. Lig takımı Phönix Lübeck ile karşılaşmıştı. Nuri Şahin'in takımı, bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip geldi. Şahin, Dortmund'un başında ilk galibiyetini de böyle aldı.

Alman devinin başında ilk Bundesliga maçına ise Eintracht Franfkurt karşısında çıkan Türk teknik direktör, ilk galibiyetini de aldı. Borussia Dortmund, başından sonuna üstün götürdüğü maçta Bynoe-Gittens'in golleriye sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezona 3 puanla başlayan Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile sergilediği futbolla Almanya'da en çok konuşulan isimlerden oldu. Frankfurt kalesine 90 dakika boyunca 20 şut çeken Borussia Dortmund, oyunun da tek hakimiydi.

 
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