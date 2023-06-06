  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nuri Şahin'den şaşırtan karar! Yeni takımına bakın
Spor

Nuri Şahin'den şaşırtan karar! Yeni takımına bakın

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:15:00 -
Nuri Şahin'den şaşırtan karar! Yeni takımına bakın

Antalyaspor ile teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin'in yeni adresi şaşırttı.

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor! Kariyerine şampiyon olabilecek bir takımda devam etmek isteyen Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu.

Bu sezon Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir isteneni veremedi ve eleştirilerin odağı oldu.

Ajansspor'un haberine göre; köklü bir değişime gitmeye hazırlanan turuncu-lacivertlilerin, Emre Belözoğlu'ndan boşalacak koltuğu Nuri Şahin ile dolduracağı aktarıldı.

Futbolu bıraktığı Antalyaspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibi ile sürpriz bir başarıya imza attı.

Yıldızını göreve başladığı ilk senede parlatan genç teknik adam, büyük takımların bir numaralı hedefi haline geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalyaspor, bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli
Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Spor

Luiz Adriano: Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli

Nuri Şahin bu akşam bir ilki yaşayacak!
Nuri Şahin bu akşam bir ilki yaşayacak!

Spor

Nuri Şahin bu akşam bir ilki yaşayacak!

Nuri Şahin’den Mourinho’ya sürpriz telefon
Nuri Şahin’den Mourinho’ya sürpriz telefon

Spor

Nuri Şahin’den Mourinho’ya sürpriz telefon

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni takımı! Artık bu iş tamam...
İşte Emre Belözoğlu'nun yeni takımı! Artık bu iş tamam...

Spor

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni takımı! Artık bu iş tamam...

Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...
Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...

Spor

Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23