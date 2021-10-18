  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nuri Şahin, futbolu bıraktı
Spor

Nuri Şahin, futbolu bıraktı

Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formalarını giyen Nuri Şahin, futbolu bıraktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:33:00 -
Nuri Şahin, futbolu bıraktı

Kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formasını giyen ve son olarak ülkemizde Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılması sonrasında 'Futbol Sorumlusu' olarak takımın başına getirilmişti.

Oyuncu-teknik adam olarak kırmızı-beyazlılarda çalışan ve ilk olarak Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında yer alan 33 yaşındaki ismin geleceği merakla bekleniyordu.

Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

"Futbol benim hayatıma o kadar dokundu"

Şahin paylaşımında, "Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.

"Tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti"

Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği
Kadın - Aile

Kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği

Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Akdeniz ilçesinde yaşayan kadın çiftçilere..
Tarihte bugün: 18 Ekim 2019 Nuri Pakdil’in Vefat Etmesi
Tarih

Tarihte bugün: 18 Ekim 2019 Nuri Pakdil’in Vefat Etmesi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, fikir ve dava adamı, Kudüs şairi Nuri Pakdil 85 yaşında vefat etti.
Artık başladı! TURKOVAC’da bir ilk
Korona Virüs

Artık başladı! TURKOVAC’da bir ilk

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay