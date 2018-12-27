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Nurettin Gökduman kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Nurettin Gökduman kimdir? Nurettin Gökduman nereli ve kaç yaşında? Nurettin Gökduman daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Nurettin Gökduman kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Nurettin Gökduman kimdir? Nurettin Gökduman nereli ve kaç yaşında?

Nurettin Gökduman kimdir?

Nurettin Gökduman, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 Malatya doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser Yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünde (TODAİE)  Kamu Yönetimi bölümünde “Yüksek Lisans” yaptı. Sırasıyla İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili iken. 20.01.2015 tarihli Bakanlık oluru ile Osmaniye’ye İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.   Osmaniye İl Emniyet Müdürümüz Sayın Nurettin Gökduman evli üç çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. Osmaniye
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Malatya
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Ankara
  11. Adıyaman
  12. Nurettin Gökduman kimdir nerelidir?
  13. resmi gazete atama kararları
  14. rize valisi kim oldu
  15. Nurettin Gökduman

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