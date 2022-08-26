Nureddin Nebati'den The Economist'e: Cevap çok basit

İngiltere merkezli The Economist dergisi, yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin" diye cevap verdi.