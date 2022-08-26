  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nureddin Nebati'den The Economist'e: Cevap çok basit
Ekonomi

Nureddin Nebati'den The Economist'e: Cevap çok basit

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" ifadelerini kullanmasına ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 14:30:00 -
Nureddin Nebati'den The Economist'e: Cevap çok basit

İngiltere merkezli The Economist dergisi, yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin" diye cevap verdi. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mahmut

Nasıl bir modelse altında kaldı millet.

Alp

Mübarek insan, çok olumlu. 20 NUMARA CEVAP
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23