Nureddin Nebati'den İsmailağa cemaatine taziye ziyareti!
Alimlerin alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ahirete irtihalinin ardından İsmailağa cemaatine taziye ziyaretleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmut Efendi Hazretleri'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun yanı sıra, cemaatin yeni lideri, 92 yaşındaki Hasan Kılıç Hocaefendi'nin de bulunduğu heyete başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde ahirete irtihal eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmailağa cemaatine taziye ziyaretinde bulundu.
Mahmut Efendi Hazretleri'nin hayattayken yerine bıraktığı ve İsmailağa cemaatinin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç Hocafendi'nin Twitter hesabından Nebati'nin ziyaretinden bir fotoğraf karesi paylaşıldı.
Nebati'den taziye ziyareti
Mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz'lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye taziye ziyaretinde bulundu." notuna yer verildi.
Fotoğrafta Mahmut Efendi Hazretleri'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun yanı sıra, cemaatin yeni lideri, 92 yaşındaki Hasan Kılıç Hocaefendi'nin de yer aldığı görüldü.
Ahmet Ustaosmanoğlu açıklamıştı
Hasan Kılıç'ın liderliği, cenaze sırasında Ahmet Ustaosmanoğlu tarafından açıklanmıştı.