Numan Kurtulmuş'tan Yunanistan'a çok sert mesaj! 'Ona buna güvenip haddinizi aşmayın'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, programları kapsamında ziyaret ettiği Adıyaman'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ı sert ifadelerle eleştiren Kurtulmuş, "Birileri nasıl Ukrayna’nın sırtını sıvazlayıp Rusya’yla bir çatışma ortamı doğurduysa aynı şekilde şimdi Yunanistan’ın sırtını sıvazlıyorlar. Yunanistan’a diyorlar ki aslansın, kaplansın." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi taciz etmek Yunanistan'ın hakkı değil'

"Yunanistan’a tavsiyemiz şudur, bu aziz milleti unutmayın." diyen Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bu aziz millet kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmasına da müsaade etmez. Bu anlamda ona buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içerisine girmeyin. Türkiye’yi taciz etmek Yunanistan’ın haddi değildir.