Numan Kurtulmuş'tan Türk Mukavemet Teşkilatı açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'nin yayın organı Halk TV'de eski Türkiye artığı Ayşenur Arslan'ın hedef aldığı Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili açıklama yaptı.
Kurtulmuş, "Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP'nin yayın organı Halk TV'de eski Türkiye artığı Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan sözler kullanmıştı.