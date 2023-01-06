Numan Kurtulmuş'tan lafı gediğine oturtan çıkış! 'Bırakın memleketi 6 kişiyle bakkal dükkanı bile yönetilmez'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu millet eş cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine itibar etmez güler geçer. Bırakın memleketi 5-6 tane cumhurbaşkanıyla yönetmeyi bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir” dedi.

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 23’üncü yılında Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'nde anıldı. Bu sene 4’üncüsü düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından Mehmet İnan tanıtım filmi ile devam etti.

Programda konuşan Numan Kurtulmuş, Memur-Sen’in ilk kurulduğu anları hatırladığını ve o zor şartlardan bu günlere nasıl gelindiğini bildiğini belirterek, “Mayası sağlam bir kuruluşun hangi badirelerden geçerek nasıl güzel günlere ulaşabildiğinin en somut örneklerinden birisi de burada Memur-Sen’in geldiği noktadır. Mehmet Akif İnan’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. İzleri hala Türkiye’de taze olan ve o izleri binlerce inşa tarafından hala takip edilen değerli bir şahsiyeti böyle güzel bir törenle anmış olmakta herhalde sizler için önemli bir vefa örneğidir” diye konuştu.

"Milletin iradesiyle seçilenler millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koydu"

Geçmiş yıllarda olduğu gibi şu anda da Türkiye’de siyasetin parçalı olmasını isteyenlerin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’de yeniden hükümetlerin kurulamadığı, hükümetlerin adım atamadığı zamanların geri getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, “Türkiye geçmiş dönemlerdeki yaşadıklarını yaşamasın diye güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı sistemine geçildi. Milletin iradesiyle seçilenler millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koydu. Bu anlamda Türkiye çok büyük bir yolda devam etme kararlılığını aldı” dedi.

"Bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir"

6’lı masadan birinin seçimi kazanması durumunda, herhangi bir konuda karar almak için 6’lı bir mekanizma oluşturacaklarını ve onların arasında ortak bir anlaşmayla karar alarak Türkiye’yi öyle yöneteceklerini belirten Kurtulmuş, “Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir. Bu millet eş Cumhurbaşkanlığı sistemi girişimlerine itibar etmez güler geçer. Bırakın memleketi 5-6 tane cumhurbaşkanıyla yönetmeyi bir bakkal dükkanını bile 6 kişiyle yönetmek mümkün değildir” dedi.