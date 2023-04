Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e çok sert tepki! 'Faşist yöneticilerinden hesabı sorulmalı'

Yahudi'nin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin sert bir mesaj paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor." dedi.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayına dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı...

İsrail polisi kadın-erkek ayırt etmeden Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde Müslümanlara yönelik akşam saatlerinde başladığı saldırılarını sürdürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO