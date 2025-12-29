  • İSTANBUL
Altın, gümüş derken... Bakır fiyatları Londra'da rekor seviyeye yükseldi

Altın, gümüş derken bakır fiyatları da uçuşa geçti. Bakır, arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi.

Bakır fiyatları, arzın yetersizliği konusundaki endişeler nedeniyle Londra Metal Borsası'nda (LME) rekor yenilemeye devam etti.

Noel tatilinin ardından LME'de 3 ay vadeli bakır kontratı, arz endişelerinin etkisiyle ton başına 12 bin 960 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece, bakır fiyatları 24 Aralık'a göre yüzde 6,6 artış kaydetti.

Bu arada, LME’de bakır fiyatları bu yıl yüzde 41’den fazla yükselirken, sadece aralıkta yüzde 15'ten fazla artış kaydetti.

Arz yetersizliği, zayıf dolar ve ABD hükümetinin yıl boyunca uyguladığı gümrük vergisi politikaları fiyat artışına katkıda bulundu.

 

Analistler, son dönemde beklenenden daha güçlü büyüme gösteren ABD ekonomisine işaret ederek, endüstriyel metallere olan talebin artacağını savundu.

Bakır, öncelikle elektrik mühendisliği, inşaat ve makine mühendisliğinde ihtiyaç duyulan bir metal olarak biliniyor.

