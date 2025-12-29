  • İSTANBUL
Spor TFF duyurdu! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi
Spor

TFF duyurdu! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
TFF duyurdu! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyon'ndan yapılan açıklamaya göre;, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

