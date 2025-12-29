Ayakkabı hırsızı kameraya böyle yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi’nde yaşanan ayakkabı hırsızlıkları, apartman sakinlerini huzursuz etti.

Maske taktığı fark edildi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Çağdaş Sokak’ta son günlerde yaşanan ayakkabı hırsızlıkları üzerine apartman sakinleri durumu fark ederek bina içi ve dışındaki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde, bir şahsın apartman girişlerini tek tek kontrol ederek kapı önlerinde bulunan ayakkabıları aldığı anlar net şekilde görüldü. Şahsın tanınmamak için maske taktığı görüldü.

Yaşanan olaylar sonrası mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililere şikayette bulundu. Vatandaşlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde benzer olayların yaşandığını ifade ederek güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Öte yandan, elde edilen kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.