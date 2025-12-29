  • İSTANBUL
Eğitim Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?
Eğitim

Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?

Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?

Arapça kökenli bir kelime olan mahrumiyet, günlük dilde yaygın olarak yanlış bilinmesine rağmen Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kesin bir karşılığa sahiptir.

Türkçede sıkça kullanılan ancak anlamı konusunda kafa karışıklığı yaşanan kelimelerden biri olan mahrumiyet, Arapça kökenli bir sözcüktür. Pek çok kişi bu kelimeyi ilk duyduğunda genellikle "gizlilik" veya "özel hayatın korunması" gibi kavramlarla ilişkilendirse de, kelimenin temel ve doğru karşılığı bu değildir.

Mahrumiyet kelimesinin sözlükteki asıl anlamı ise yalnızca tek bir kelime ile ifade edilir: Yoksunluk. Bu ifade, "belli bir şeye sahip olmama durumu" veya bir şeyden mahrum kalma hali olarak tanımlanır. Bu bağlamda, bir kişi temel ihtiyaçlarından veya belirli haklardan mahrum kaldığında bu durum "mahrumiyet" olarak adlandırılır.

TDK’ya Göre Mahrumiyetin Karşılığı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde mahrumiyet kelimesinin karşılığı net bir şekilde "yoksunluk" olarak geçmektedir. Bu nedenle, günlük konuşma ve yazışmalarda mahrumiyet kelimesi yerine eş anlamlısı olan "yoksunluk" sözcüğünün kullanılması dil bilgisi açısından daha yaygın ve doğru kabul edilmektedir. Her iki kelime de aynı anlamı taşıdığından, cümle içinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilirler.

